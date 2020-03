L’assessore Borriello: “Al San Paolo c’è ancora tanto da fare. Potrei incontrare il Napoli per affrontare nuove sfide”

Borriello parla dei futuri lavori per ottimizzare lo stadio San Paolo

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando delle misure di igienizzazione e dei lavori al San Paolo. Di seguito quanto evidenziato:

L’ALLERTA NEL PAESE

“Come Comune abbiamo fatto un programma di igienizzazione in tutti gli ambienti pubblici. Lo scontento risiede nel non poter usare lo stadio per vedere la partita. Si è spostata proprio la partita, c’è un grande baccano, aspettiamo. La chiusura delle scuole fa capire che c’è allerta nel paese. In Campania ed a Napoli ci stiamo comportando molto bene, è veramente una decisione difficile, credo più legata ad aspetti formali che di preoccupazione reale, in città ci sono pochi casi di contagio. C’è una decisione e va rispettata, si va avanti”.

LAVORI AL SAN PAOLO

“C’è ancora da lavorare sulla copertura e su altre cose, c’è una stima di 10 milioni di euro per sistemare spazi esterni e copertura. Non escludiamo un prossimo incontro con il Napoli, si possono affrontare anche nuove sfide“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI