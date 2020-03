Retroscena Barisic, l’agente: “È stato vicino al Napoli. Futuro? Andrà via dai Rangers”

“I Rangers hanno rifiutato perché non volevano cedere uno dei loro migliori calciatori”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Borna Barisic, terzino dei Rangers, era in orbita Napoli. Il giocatore piaceva alla società partenopea, la quale, a gennaio, ha tentato di prenderlo.



A confermare il tutto è stato l’agente del calciatore, Ives Cakarun, ai microfoni di Daily Record:



“I Rangers non saranno in grado di mantenere Borna dopo questa stagione che ha fatto, nonostante abbia firmato un nuovo contratto. La sua priorità, in questo momento, è fare bene con la squadra.



Ha fatto dei progressi significativi sotto la guida di Gerrard e il club apprezza molto il giocatore e avrebbe voluto vincere qualcosa con lui.



Viste le tante richieste, una volta terminata la stagione, la società prenderà in considerazione le offerte. Le prestazioni di questa stagione hanno aperto nuovi orizzonti.



Durante la finestra di mercato invernale ci sono stati degli interessamenti. Quello più forte è stato del Napoli, ma il club scozzese ha rifiutato tutte le offerte perché volevano mantenere uno dei loro migliori giocatori”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI