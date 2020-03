Paolo Del Genio è convinto: “L’anno prossimo si può ripartire da Manolas-Maksimovic”

Notizie Napoli, il parere di Paolo Del Genio su Manolas e Maksimovic

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE NAPOLI – Paolo Del Genio, giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della coppia di difensori, che in questo momento, stano facendo molto bene con il Napoli, ovvero Kostas Manolas e Nikola Maksimovic.



Entrambi stanno in un momento di forma smagliante e non stanno facendo rimpiangere l’assenza di Koulibaly.



Ecco le sue parole:



“Manolas-Maksimovic? Insieme sono bravi, hanno qualità. Sono bene accoppiati, non so l’anno prossimo cosa succederà con Koulibaly ma si può partire da questa cosa”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI