Montervino: “Il Napoli si sta risistemando ma non è guarito del tutto. Sarri? Non è come tutti pensano”

Francesco Montervino in onda su Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì ha detto la sua sul campionato degli azzurri:

“Il Napoli ha battuto la Lazio, la Juve, il Brescia e il Cagliari: tutto il ventaglio di situazioni si sta risistemando. Non darà mai la sensazione di essere guarito del tutto, il frustino è la cura giusta per la stagione anche se non è il massimo.

Koulibaly si è fatto male su due punti: a Barcellona, se dovesse tornare, potrebbero giocare Maksimovic e Manolas che stanno facendo bene. La squadra gioca di coralità ma sono cambiati gli interpreti. Politano si sta ritagliando il suo spazio, credo che con Callejon non si farà lo stesso ragionamento fatto con Mertens. Milik merita di essere aspettato, per la sua media gol ma anche per i due anni persi per infortunio. Sarri? Ottimo insegnante ma forse non è l’allenatore che tutti pensano”.