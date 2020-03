Cm.com – Lozano nel mirino di tre club inglesi: il messicano potrebbe giocare nella squadra di Ancelotti

Lozano è nel mirino di Wolverhampton, Everton e West Ham

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Hirving Lozano, per tutti El Chucky, è nel mirino di tre club inglesi. Il Napoli spese per il giocatore circa 50 milioni di euro, ma il messicano sembra non trovare posto nel gioco di Gattuso.

TRE SQUADRE DI PREMIER LEAGUE SU LOZANO

Wolverhampton, Everton e West Ham posano l’attenzione su Lozano, classe ’95, in scadenza col Napoli nel 2024.

