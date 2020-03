UFFICIALE – La giornata di Serie A verrà recuperata in questo weekend, spostata Verona Napoli

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – AGGIORNAMENTO ORE 21:35 – È ufficiale la decisione del Consiglio di Lega Serie A: in questo weekend verrà recuperata la giornata di campionato, con le partite in programma che slitteranno di una settimana. Di seguito date e orari della prossima giornata di Serie A:

Sabato 7 marzo ore 20:45 Sampdoria-Hellas Verona; Domenica 8 marzo ore 20:45 Udinese-Fiorentina; Lunedì 9 marzo ore 18:30 Milan-Genoa, Parma-SPAL e Sassuolo-Brescia; lo stesso giorno alle ore 20:45 Juventus-Inter. La partita tra Hellas Verona e Napoli si giocherà invece venerdì 13 marzo.

È ancora in corso un vertice straordinario del Consiglio di Lega Serie A. All’interno di questo consiglio, il presidente della FIGC, il presidente della Lega Serie A ed i consiglieri federali stanno decidendo come riorganizzare il calendario della Serie A. Gli ultimi avvenimenti hanno infatti generato il caos per quanto riguarda il programma delle prossime giornate di campionato.

Il vertice è ancora in corso ma stanno iniziando a trapelare le prime notizie. Secondo quanto riferito dal noto giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, la decisione sembra quella dello slittamento della prossima giornata: “la giornata che non si è disputata dovrebbe essere recuperata questo weekend”.

Secondo quanto riportato da Criscitiello quindi la prossima giornata di Serie A slitterà di una settimana, con il Napoli che non giocherà a Verona contro l’Hellas domenica 8 marzo.

