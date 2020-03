SKY – Conte alle prese con gli infortunati: Sensi da valutare nei prossimi giorni

Conte alle prese con l’infermeria per Napoli-Inter

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Dopo aver perso Moses, Antonio Conte può esultare per il ritorno di due pedine fondamentali nel suo scacchiere. Come rivelato dai colleghi di Sky Sport, l’Inter ha definitivamente recuperato Samir Handanovic e Roberto Cagliardini che saranno entrambi arruolabili per la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

Da valutare invece le condizioni di Stefano Sensi che non si è ancora del tutto ripreso dall’infortunio che lo tiene fermo ai box da qualche settimana. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI