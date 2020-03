40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista Nicolò Schira ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sui rinnovi in casa Napoli. Le sue parole:

“Su Zielinski sono ottimista, non siamo ai livelli di Maksimovic e Luperto per i quali manca solo l’ufficialità, ma siamo vicini. L’unico nodo resta la clausola rescissoria che il Napoli vorrebbe da 100 milioni mentre il giocatore non vorrebbe andare oltre gli 80”.