Marotta non ci sta: “Non capiamo il cambio di rotta della Lega: meglio convocare una riunione per decidere insieme”

Marotta parla ai microfoni di Pressing

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Giuseppe Marotta, AD dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Pressing su Rete 4 per parlare del momento del calcio italiano che sta affrontando l’emergenza Coronavirus. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo l’improvvida decisione di sabato della Lega, l’Inter ha chiesto il Consiglio informale di domenica mattina per convocare un’assemblea straordinaria dove la Lega Serie A faccia due-tre proposte per i recuperi, tra le quali quella che prevede Juventus-Inter il 9 marzo, e poi valuteremo. Giusto che sia poi l’assemblea a prendere una decisione perché è giusto che il campionato vada avanti con regolarità”.

“Il risentimento personale e dell’Inter sono arrivati dopo il cambio di idee tra giovedì e sabato. C’è stato un repentino cambio di marcia che ci ha spiazzato. Sospetti di pressioni su Del Pino tra giovedì e sabato? Sarebbe stato meglio convocare un consiglio straordinario per avere una decisione di concerto, come è avvenuto domenica. Le motivazioni non le ha spiegate e non le ho ancora capite. Perché è stato disatteso ciò che era stato chiesto dalla Lega Serie A al governo solo 48 ore dopo?“.

“Vogliamo arrivare a una decisione il prima possibile, anche per far ripartire squadre e allenamenti. Mercoledì sono certo che troveremo un percorso chiaro e definitivo al di là dell’emergenza del Paese, sappiamo che prima di tutto viene la saluta dei cittadini e degli addetti ai lavori”.

