Liguori: “Il problema del Campionato Italiano è la Juventus! Possono fare i padroncini solo in Italia”

Paolo Liguori parla della partita Juventus-Inter

Il giornalista Paolo Liguori è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

JUVENTUS-INTER, QUANDO SI GIOCHERÀ

“La decisione di rinviare Juventus-Inter al 13 maggio, non mi sembra corretta. Al primo posto c’è la tutela della salute dei cittadini, al secondo posto c’è la serenità dei cittadini, noi sappiamo che quest’ultima si basa sul dare delle certezze. In questo si inserisce il discorso Juventus. Non può continuare all’infinito l’idea che ci siano dei padroni in questo campionato. Non può far dire da un presidente neo eletto che questa partita la si deve disputare il giorno 13, soprattutto quando se ne intende pochissimo e la scelta danneggia solo gli avversari”.

LA JUVENTUS NEL CAMPIONATO ITALIANO

“Nel Campionato Italiano esiste la Juventus ed è questo il problema grosso. Sarri ha detto ”Questi due rigori in Italia li davano”, ho addosso torme di juventini che mi bestemmiano. Voi fate i padroncini qui ma in Europa non avete la sicurezza arbitrale“.

