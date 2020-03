Juve-Lione, il presidente Aulas rivela: “La gara di ritorno potrebbe giocarsi a campo neutro”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente del Lione, Jaen Michel Aulas, ha parlato con i giornalisti al termine della partita di campionato contro il Saint Etienne. Ecco quanto evidenziato:

“Juve-Lione? È la Uefa che deciderà. Ci sono nuovi elementi da valutare perché la squadra Under 23 della Juve è stata messa in quarantena perché sono preoccupati per quattro giocatori. E le riserve si allenano con la prima squadra. Vedremo cosa succederà: aspetto di sapere cosa dice la Uefa.

Spero arrivino buone notizie e, nel peggiore dei casi, non si può escludere che si giochi in campo neutro“.

