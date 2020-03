Inter, Zhang contro la Lega Calcio e Dal Pino: “Sei un pagliaccio”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha deciso di esporsi, tramite il suo account Instagram, riguardo la questione rinvio di Juventus-Inter.

Le sue parole:

“Giocare con il calendario e mettere in secondo piano la salute pubblica.

Sei il più grande clown che abbia mai visto. #24hours? #48hours? #7days? E cos’altro? Qual è il tuo prossimo passo?

E ora parli di sportività e fair play?

E cosa dici del fatto che non tuteliamo i nostri giocatori e allenatori chiedendogli di giocare per voi 24/7 no stop?

Si, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega #PaoloDalPino! #shameonyou!

E’ tempo di prendersi le proprie responsabilità, è quello che facciamo nel 2020.

Chiunque nel mondo, non importa se sia tifoso dell’Inter, della Juve o di nessuna delle due. Fate attenzione! E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società.”