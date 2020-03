SKY – Demme e Mertens scaldano i motori: sono pronti per l’Inter

Mertens e Demme rientrano contro l’Inter

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME CALCIO NAPOLI – Giovedì al San Paolo contro l’Inter, il Napoli si giocherà una fetta importante della propria stagione nella semifinale di Coppa Italia. Come riferito dai colleghi di Sky Sport, Gennaro Gattuso ha già in mente due cambi di formazione in confronto alla squadra che ha battuto il Torino per 2-1.

Le certezze per la gara contro i nerazzurri, dovrebbero essere due: il rientro di Diego Demme a centrocampo e di Dries Mertens in attacco. A riposare a centrocampo potrebbe essere Fabian Ruiz. Lo spagnolo infatti nell’ultimo periodo è stato chiamato da Gattuso a più di qualche straordinario.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI