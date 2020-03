Corsi, pres. Empoli: “De Laurentiis stava per chiudere Bennacer, ma ad Ancelotti piacevano calciatori alti”

Bennacer poteva andare al Napoli, ma Ancelotti fece cambiare idea a De Laurentiis

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato un retroscena di mercato risalente alla scorsa stagione. Di seguito quanto evidenziato:

DE LAURENTIIS VOLEVA FORTEMENTE BENNACER, FERMATO DA ANCELOTTI

“Oltre Di Lorenzo, De Laurentiis voleva anche Bennacer, ma l’allenatore gli ha fatto cambiare idea. Ad Ancelotti piacciono calciatori alti, forti fisicamente, da 1,85 metri. Aurelio voleva l’appuntamento per definire la trattativa per Bennacer, poi non mi ha più chiamato. Ne parlai anche con la Juventus, a cui serviva un vice-Pjanic.

Su Bennacer mi sono mangiato le mani, perché avevo pattuito una cifra col Milan e dopo è diventato il miglior calciatore della Coppa d’Africa“.

