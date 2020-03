Canale 8, Mele: “Decisioni insensate in Serie A: ormai volano gli stracci!”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Silver Mele in onda su Canale 8 nel programma ‘Ne parliamo il Lunedì’ ha dichiarato:

“Impazza l’emergenza Coronavirus mentre nel calcio volano stracci. La Serie A va in scena in minima parte ed impazza per le decisioni cervellotiche che rendono a macchia di leopardo i campionati professionistici. La Lega dovrà decidere sui recuperi della giornata che prevedeva il match clou: il derby d’Italia tra Juve e Inter.

Il Napoli mostra solidità e idee proprie dopo aver centrato la quinta vittoria su sette. Gli azzurri in via di totale guarigione”.