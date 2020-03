Sport Mediaset – Juve-Inter cambia ancora data: possono saltare le semifinali di Coppa Italia!

La Lega a lavoro per sostare ancora una volta Juventus-Inter

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Sembra non esserci pace per la Serie A ed il suo calendario nelle ultime ore a causa del Coronavirus. Come riportato da Sport Mediaset, la Lega pare stia lavorando all’ipotesi di giocare la ventiseiesima giornata del campionato mercoledì quattro marzo e spostare le semifinali di Coppa Italia al 13 maggio.

L’ipotesi proposta in mattinata dal Napoli è stata accolta in modo favorevole dalla maggior parte delle squadre. L’Inter sembra ancora titubante visto che il match contro la Juve allo Stadium si dovrebbe giocare con le stesse modalità previste per la gara di Coppa Italia conto il Milan.

Sarà quindi vietata la presenza a tutti i tifosi provenienti da quelle che vengono identificate come “regioni rosse“, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

