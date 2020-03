Real-Barça 2-0: i blancos vincono il classico e diventano i padroni della Liga!

Il Real batte il Barcellona

Il Real Madrid si aggiudica il clasico contro il Barcellona e si porta in testa alla Liga. Il Barcellona esce sconfitto per 2-0 dal Santiago Bernabeu e scivola così al secondo posto.

Dopo un primo tempo conclusosi in parità a reti inviolate, nella seconda parte di gara, il Real al 71‘ si porta in vantaggio per 1-0 con Vinicius e chiude i conti al 90‘ con Mariano Diaz entrato in campo da pochi secondi.

Messi e compagni, perdono la testa della Liga e solo una super prestazione di Ter Stegen ha consentito ai blaugrana di non uscire dal Bernabeu con un passivo ancora maggiore.