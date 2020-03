Fedele commenta: “Finalmente un bel Napoli, merito di Gattuso. Ma più che il Toro, di fronte c’era una vacca”

NOTIZIE Napoli, il commento di Enrico Fedele dopo la partita con il Torino

NOTIZIE NAPOLI – L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha commentato la gara tra Napoli e Torino attraverso le colonne dell’edizione odierna de Il Roma. Ecco quanto evidenziato:

“Complimenti agli azzurri che sono ritornati a vincere davanti al pubblico di casa, dopo il bel pari in Champions con il Barcellona, ma lasciatemi prima giudicare la prestazione del Torino, che mi ha enormemente deluso. Potrei dire che quello visto in campo al San Paolo non era un Toro ma una Vacca senza energia alla disperata ricerca di un angolino per riposare. Ho visto una squadra in caduta libera che dovrà soffrire molto per trovare i punti della salvezza. Visibilmente sbandata, stanca e a tratti anche scioccamente presuntuosa con Belotti e Zaza lasciati isolati nella ben concentrata difesa avversaria.

Demeriti del Torino ma, direi, anche tanti meriti da parte dell’undici azzurro, ben messo in campo da Gattuso. Finalmente ho visto una squadra che ha rischiato poco o nulla, a parte la distrazione sull’ultimo assalto dei granata che ha portato al gol del 2 a 1. Il Napoli doveva vincere ed ha vinto ed è quello che conta per racimolare punti che servono a conquistare una posizione dignitosa in classifica dopo i tanti scivoloni che avevano fatto temere il peggio. Finalmente ho rivisto un Milik generoso, combattivo, volenteroso che lascia ben sperare per il finale di campionato, anche se la concorrenza di Mertens è spietata per cui difficilmente lo vedremo in campo giovedì sera contro l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Un appuntamento che il Napoli deve affrontare con la convinzione e la determinazione mostrate contro i catalani di Messi. Superare il turno significherebbe, infatti, la sicurezza di un posto sia in Europa che nella prossima Supercoppa, dando per scontato che la Juve di Sarri non commetta distrazioni contro il Milan. Insomma il futuro sembra tingersi d’azzurro soprattutto perché la squadra oltre a far risultato, anche se contro un Torino spento e innocuo, è apparso finalmente senza sbavature tra centrocampo e difesa”.

