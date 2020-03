Chiariello: “La squadra gioca e si diverte ma per la Champions…”

Umberto Chiariello parla del momento del calcio italiano

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Umberto Chiariello nel suo editoriale per Campania Sport su Canale 21 ha parlato del momento di confusione del calcio italiano a causa del Coronavirus e del Napoli che sembra aver ritrovato il giusto ritmo:

“Se qualcuno si era illuso che il Napoli potesse rincorrere la zona Champions League, oggi ha preso sette schiaffi di risposta. L’Atalanta non smette di vincere e la Roma ha battuto il Cagliari senza Dzeko. Ma il Napoli è diventata la mina vagante del campionato. La squadra oggi ha un Piano B, cioè può giocare col baricentro basso ma può anche alzarlo senza correre i rischi del passato. La squadra ha ripreso a giocare e divertirsi, lo fa a due tocchi grazie a una quadratura logica con un regista vero“.

“Questo è un anno dove si poteva fare di più, ma ora non si capisce più niente: questo campionato ha perso credibilità quando si fanno i calendari ma si parte due settimane dopo gli altri campionati o con la pausa natalizia troppo lunga o quando non si è ridotta a 18 squadre. Non è il Coronavirus che ha fatto perdere la credibilità alla Serie A”.

