Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Torino:

“Il Napoli sta bene? Abbiamo fatto una buona gara ma quando abbiamo occasioni dobbiamo sfruttarle altrimenti rischiamo. Siamo messi malissimo perchè alla prima occasione prendiamo gol. Dobbiamo restare concentrati, le partite si perdono in un attimo. Il mio lavoro è non prendere gol, ma se riesco a segnare e aiutare la mia squadra per guadagnare punti sono contento”.