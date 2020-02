Situazione diffidati: ben quattro giocatori del Napoli rischiano di saltare la partita con il Verona

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Napoli dovrà affrontare con particolare cautela la sfida con il Torino di stasera. Sarà molto importante ottenere i tre punti per dare continuità di risultati. L’attenzione dei calciatori azzurri però non dovrà essere rivolta unicamente al risultato: bisognerà prestare attenzione alla gestione dei cartellini. Sono infatti ben quattro i calciatori del Napoli diffidati: Demme, Milik, Zielinski e Mertens. In caso di ammonizione nella sfida con il Torino, salterebbero la sfida dell’ 8 marzo contro l’Hellas Verona.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI