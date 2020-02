Mertens fa gli auguri a Starace: “Tu hai scritto la storia del Napoli!”

Gli auguri speciali di Dries Mertens a Tommaso Starace

Dries Mertens ha dimostrato tante volte di aver legato tantissimo con Tommaso Starace, dalle esultanze in campo al caffè tanto amato dal calciatore belga. Oggi il magazziniere azzurro compie 43 anni e non potevano mancare gli auguri speciali del numero 14 del Napoli:

“Tanti auguri a una persona SPECIALE non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno fatto parte della SSC Napoli da 43 anni fa ad oggi.

Ogni giorno mi regali un sorriso, ogni giorno cerchi di dare a tutti il buon umore, io avrò fatto anche il record di gol del Napoli ma tu ne hai scritto la storia! Buon compleanno Tommy“

ECCO IL POST: