Lo Bello, ex arbitro: “Sto pensando ad azioni legali contro le dichiarazioni di Van Basten”

La risposta dell’ex arbitro Lo Bello alle dichiarazioni di Van Basten

Rosario Lo Bello, ex arbitro, è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle dichiarazioni di Van Basten contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni in risposta all’ex attaccante del Milan:

“Non ho nessun rammarico, probabilmente Van Basten non è una persona felice, ma sto pensando a qualche azione legale. Lo sport insegna che dopo una partita, dopo aver sbollito la rabbia e i nervosismi, i contendenti si stringono la mano perché fanno parte tutti di una componente, quella che il pubblico ama vedere, che ha tifosi ma anche interessi economici”.