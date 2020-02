Gattuso: “Allan mi ha dato delle risposte, si è messo a disposizione”

Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato della situazione del centrocampista brasiliano

Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa in vista della partita contro il Torino, è tornato a parlare di Allan. Dopo i disguidi delle ultime settimane, l’allenatore ha finalmente ricevuto segnali positivi dal brasiliano. Ecco le parole del tecnico azzurro sul centrocampista:



“Allan? Mi ha dato delle risposte nelle ultime settimane. Il brasiliano s’è messo a disposizione, soprattutto la vecchia guardia mi sta dando tanto, ma bisogna continuare. Oggi dobbiamo pensare solo in una direzione, io ci sono passato prima di loro, alcuni anni volevo andare via, non mi trovavo bene, arrivavano alcuni che guadagnano più di me, alcuni anni aspettavo il contratto. So cosa significa ma bisogna mettere da parte queste robe”.