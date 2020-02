Coronarivus, il Torino annulla la conferenza stampa di Longo alla vigilia della gara contro il Napoli

NOTIZIE NAPOLI, NIENTE CONFERENZA STAMPA PER IL TECNICO DEL TORINO LONGO

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE NAPOLI – Il Coronavirus si diffonde giorno dopo giorno e l’Italia, ora dopo ora, sta cercando di prendere dei provvedimenti per debellare questo virus che sta mettendo in ginocchio il Mondo intero.



In vista della gara di campionato, al San Paolo, di sabato sera contro il Napoli, il Torino ha annullato la conferenza stampa di Moreno Longo, tecnico dei granata, in programma domani.



Ecco il comunicato del club:



“In osservanza dell’Ordinanza della Regione Piemonte, il Torino Football Club comunica che domani, venerdì 28 febbraio, non si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita Napoli-Torino”.



Invece, Gennaro Gattuso, allenatore degli azzurri, parlerà domani a Castelvolturno, alle ore 13.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI