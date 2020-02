L’ex agente di Koulibaly: “Kalidou non ha comprato casa a Parigi. Futuro? Ci sono problemi con la società”

Notizie Napoli, le parole dell’ex agente di Koulibaly sulla casa comprata a Parigi

Bruno Satin, l’ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del difensore senegalese e del probabile futuro lontano da Napoli.



Il manager è convinto che per ora non c’è nulla, ma un trasferimento del giocatore è possibile visti i rapporti difficili con la società.



Ecco le sue parole:



“Non mi risulta che Koulibaly abbia acquistato una casa a Parigi. Degli investimenti lì sono già stati fatti in passato, ha diverse cose ed è difficile occuparle tutte allo stesso momento (ride, ndr). Futuro? A un certo punto è diventato difficile il rapporto con la dirigenza. Kalidou è un ragazzo d’oro, ha un ottimo rapporto con tutti i compagni e con le persone dello staff.



Problemi? Quello delle multe è stato un problema in più. Ha avuto nel tempo diverse possibilità importanti di andar via e invece il presidente non gliel’ha mai permesso. Non comunico con lui adesso, per cui non so cosa pensa ora. Ma credo ci sia una forma di stanchezza mentale. Per giocare al 100% ci vogliono sempre gli stimoli giusti e un cambio di aria potrebbe fargli bene”.



