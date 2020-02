Mertens, allarme rientrato: possibile recupero già col Torino

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La serata di martedì per Dries Mertens, contro il Barcellona, è stata quasi perfetta: dopo aver raggiunto quota 121 goal, un intervento di Busquets lo ha costretto a lasciare il campo zoppicante. Un trauma contusivo ha riportato il belga. Il dolore non ha fermato però la sua voglia di fare festa: dopo la partita ha festeggiato in via dei Tribunali, scrive la Repubblica.

L’edizione odierna del quotidiano inoltre rassicura tutti e fa sapere che il recupero per la semifinale di Coppa Italia è certo ma in caso di estrema necessità ‘Ciro’ potrebbe lasciare le stampelle già per sabato contro il Torino al San Paolo.