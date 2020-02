KKN – Il Napoli continua a trattare il rinnovo di Mertens. Giuntoli lavora in prima persona

lLa radio ufficiale del Napoli, racconta che il Napoli continua a trattare il rinnovo di Mertens. Giuntoli lavora in prima persona alla trattativa.

Secondo quanto riferito dall’ emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società azzurra, il Napoli e l’entourage di Dries Mertes continuano a dialogare in merito al rinnovo del contratto del calciatore belga.

Infatti il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha preso il controllo della situazione in prima persona per fare in modo che le parti possano giungere ad un compromesso che può accontentare tutti, calciatore e società- Ovviamente però, tutto dipenderà da Aurelio De Laurentiis al quale spetterà come sempre l’ultima parola in merito alle sorti del giocatore, ormai diventato un uomo record nel Napoli eguagliando Marek Hamsik e che a questo punto qualora dovesse prolungare potrebbe riscrivere la storia del club