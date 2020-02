Il Genoa fa allenare in disparte Goldaniga perché di Codogno (ma non è infetto)

Psicosi su Goldaniga

Nella psicosi Coronavirus cade anche Edoardo Goldaniga, giocatore del Genoa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Secolo XIX, ci sarebbe stato dell’allarmismo per il difensore perché è originario di Codogno, zona rossa del Coronavirus. Il giocatore non è infetto e sta bene ma per precauzione il Genoa, su volontà del giocatore stesso, ha deciso di fargli fare una sessione di allenamento individuale lontano dai compagni.

