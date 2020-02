Carlo Jacomuzzi attacca il Napoli: “La società non ha lavorato alla pari con il blasone del club. Lozano? Bravo in Sudamerica”

“Callejon e Merten sono stati sempre professionisti”

Carlo Jacomuzzi, ex giocatore e attuale osservatore dell’Everton, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del momento della squadra azzurra.



Inoltre, ha espresso anche la sua opinione su Mertens e Callejon, in scadenza di contratto e su Lozano, il quale, è il flop del mercato azzurro, finora.



Ecco le sue parole:



“L’immagine della società è la classifica attuale. C’è una società che non sta lavorando alla pari con il blasone che riflette il club del Napoli.



Mertens e Callejon sono veri professionisti e lo hanno dimostrato sul campo. Non hanno mai tirato indietro la gamba, nonostante anche il contratto in scadenza.



Lozano? La valutazione è alta, ma in questo momento i prezzi sono alti e ci sono prezzi che non esistono. È il gioco delle parti e ci condizionano anche sul giudizio di un giocatore. Se Lozano era costato 20 milioni di euro, avevamo più tempo per giudicarlo.



Lozano all’Everton? Ancelotti ha le sue idee e le farà sapere in futuro. Ha dimostrato di arrivare all’Everton, senza comprare nessuno, è andato avanti e sta facendo molto bene. Al Napoli ci sono state delle situazioni che hanno portato poi la società a prendere il messicano. In Sudamerica è un buon giocatore, rapido e bravo nel dribbling, in Europa ha fatto bene al Psv dove fa due partite all’anno, contro l’Ajax andata e ritorno.



Gattuso? Non sto vedendo molto il Napoli. Bisogna essere dentro allo spogliatoio per dare un giudizio sulle situazioni che si sono venute a creare. Secondo me c’è stato qualcosa tra società e giocatore che ha scompassato un po’ il lavoro di Ancelotti. Gattuso ha ricompattato lo spogliatoio, ma non il rapporto tra spogliatoio e società”.



