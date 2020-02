SKY, Ugolini: “Mertens è la storia del Napoli: bisogna rinnovarlo!”

Ugolini commenta Napoli-Barcellona

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il collega di Sky Sport, Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di Napoli-Barcellona:

“Il Napoli ha lasciato il pallino del gioco al Barcellona, ma non il campo. C’è la sicurezza che il Napoli possa affrontare la gara di ritorno con maggiore sfrontatezza. Non sarà facile fare gol al Camp Nou, è un campo che trasmette tanta carica ai catalani. Gli azzurri sono stati prudenti, facendo una grande gara. Poi i grandi campioni fanno la differenza toccando solo un pallone”.

“Il Napoli è una squadra in crescita, può solo migliorare. La prestazione ti fa guardare con ottimismo alla Champions e al campionato. Per Mertens bisogna fare l’impossibile per farlo rinnovare, rappresenta la storia del Napoli“.

