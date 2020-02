46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Pizza in notturna per Dries Mertens, dopo il fantastico gol contro il Barcellona, che gli ha consentito di raggiungere Hamsik nella classifica dei marcatori all-time con la maglia del Napoli. Il belga si è recato all’una di notte nella pizzeria di Gino Sorbillo per gustare una fantastica pizza insieme ad una quindicina di altri amici.

Di seguito il post su Instagram da parte di Gino Sorbillo sul proprio profilo ufficiale: