Gattuso imbriglia Setièn, Napoli corto e maturo: sarà durissima ma non impossibile

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio tra Napoli e Barcellona. Di seguito i passaggi della rosea evidenziati dalla nostra redazione:

“Maradona avrà gonfiato il petto di orgoglio, se ha visto la partita. A Napoli c’è solo un Diego, neppure Messi riuscirà mai a scalfire il mito di Maradona. Il Napoli è il vincitore morale di questa sfida: corto, maturo, bravo a sfruttare gli errori avversari. L’unico difetto è che non è stato chirurgico nel colpire il Barcellona. Gattuso ha stravinto il confronto con Setièn, entrambi debuttanti in Champions League. Al ritorno al Camp Nou sarà durissima, ma non impossibile. Il Napoli ci crede”.

