CorrSport: “Goal del Barcellona da annullare, c’era fallo di Semedo su Insigne”

La moviola del Corriere dello Sport fa recriminare i tifosi del Napoli: la rete di Griezmann, infatti, secondo il quotidiano andava annullata. Scrive il Corriere:

“C’è un fallo di Semedo su Insigne (verrà poi ammonito per proteste) nell’azione del gol di Griezmann (regolari le posizioni, c’è Di Lorenzo): il portoghese lo tocca da dietro, con Insigne in protezione del pallone. Colpevole (molto) pure il VAR Dankert.

Come detto, male dal punto di vista della coerenza disciplinare, passeggia per il campo: Busquet doveva essere ammonito molto prima rispetto al bruttissimo fallo su Mertens, prima ferma Insigne in ripartenza, poi stende Demme“