Zielinski: “Bellissima partita, si poteva vincere. Hanno segnato alla prima occasione, fiducioso per il ritorno”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Napoli e Barcellona, Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Si poteva vincere, si poteva fare qualcosa in più. Abbiamo fatto una bellissima partita e possiamo giocarcela al ritorno. Andremo a Barcellona per giocarcela, per vincere e passare il turno. In difesa eravamo compatti, è un peccato che abbiano segnato alla prima imbucata. I campioni sono così, non li puoi lasciare liberi neppure un secondo. Non è ancora finita, lì dovremo sicuramente rischiare qualcosa in più. Stasera anche abbiamo creato due o tre situazioni da gol, quindi sono fiducioso. Abbiamo una grande rosa, possiamo fare bene”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI