Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport in collegamento dal San Paolo:

“Rinnovo Mertens? Certezze non ci sono, in cuor suo sta sperando di trovare l’accordo con il Napoli. Il Napoli ha mandato segnali, non ci sono passi in avanti concreti ma chissà che le parti non ne possano parlare a breve. Lui era molto stizzito dopo l’infortunio”