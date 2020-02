Ronaldo batte Messi al San Paolo: al San Paolo ci saranno meno tifosi rispetto alla sfida con il Real del 2017

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l’affluenza di pubblico di Napoli-Barcellona, confrontandola con altre sfide del recente passato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cristiano Ronaldo batte Messi, chi l’avrebbe detto. Ma ragionando in questi termini, anche Balotelli batte Messi. Nonostante la magica atmosfera della Champions dunque, qualcosa non torna. Il fatto che al botteghino il Barcellona abbia perso così nettamente dal Real Madrid fa riflettere. Stasera al San Paolo ci saranno circa 45mila tifosi, che lasceranno poco meno di 9mila posti vuoti. Per quanto riguarda gli incassi invece, la partita è ancora aperta, ci potrebbe essere un nuovo record. Per la sfida con il Real Madrid l’incasso fu di quasi quattro milioni e mezzo di euro, nelle prossime ore sapremo se il Barcellona avrà battuto il record. Tornando alla presenza dei tifosi, non verrà scalfito neppure il record stagionale, fissato contro il Brescia: 45.770 tifosi. Per fare meglio ci vorrebbe una clamorosa impennata nelle ultime ore”.

