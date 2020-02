Gazzetta dello Sport – Leo stupito dall’affetto di Napoli, chissà che non stia pensando di venire a giocare in Italia

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha scritto dell’accoglienza che Napoli ha riservato a Leo Messi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A Napoli Leo è stato accolto come figlio calcistico di Maradona, è stato coccolato dai napoletani. L’accoglienza ha stupito Leo, si è reso conto che qui il padre (calcistico) è una divinità. Ha scrutato con stupore i tifosi che lo acclamavano, sollevando qualche pollice per quella gente che lo aspettava per applaudirlo. Leo sta gustando l’amore di Napoli, dopo aver sentito parlare per anni della passione che lega la città partenopea e Maradona. Chissà che non possa essere proprio l’Italia la prossima destinazione dell’argentino, considerato che potrebbe anche andar via dal Barcellona a fine stagione”.

