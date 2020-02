Maradona Jr: “Papà non si può paragonare, è un confronto tra terresti ed extraterrestri. Messi o Ronaldo? Leo non ha rivali”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di El Larguero. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Messi si sta avvicinando a papà, ma non si possono paragonare terrestri ed extraterrestri. Maradona è il migliore della storia senza alcun dubbio, chi sostiene il contrario, di calcio non capisce niente. A Napoli mio padre è venerato come un Dio. In Argentina alcuni sono critici con Messi, ma se metti in dubbio Leo, significa che non capisci nulla di calcio. L’unico giocatore in grado di vincere un mondiale da solo è stato mio padre, gli altri hanno avuto bisogno di un aiuto. Messi quest’aiuto non lo ha ricevuto in questi anni. Maradona ha sempre parlato bene di Messi, lo adora. Tra Messi e Ronaldo non c’è confronto. Se qualcuno mi propone un dibattito sull’argomento mi alzo e me ne vado. Sia chiaro, per Ronaldo mi tolgo il cappello, ma non ha paragoni con Messi. Al giorno d’oggi Messi non ha paragoni con nessuno”.

