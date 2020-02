Maradona: “Inutile il paragone tra me e Leo. Il mio cuore è con il Napoli, se mi offrissero la panchina non avrei dubbi”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha riportato una confidenza di Diego Armando Maradona fatta all’amico Stefano Ceci. Segretario e consigliere del pibe de oro, oltre che grande tifoso, Ceci segue Maradona in giro per il mondo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il mio cuore è con il Napoli e con i napoletani, non ho dubbi! La partita di stasera sarà molto difficile. Mi auguro che Messi non faccia grandi giocate al San Paolo. Il paragone tra me e Leo è inutile, non serve a nulla. Messi deve fare la sua vita e la sua carriera sapendo di essere il miglior giocatore in circolazione. Leo è un bravissimo ragazzo e un talento incredibile ma vogliono caricarlo di un peso ingiustamente. Se Barcellona e Napoli mi offrissero la panchina non avrei alcun dubbio su quale scegliere”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI