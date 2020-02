Napoli, contro il Barcellona Lozano sarà in tribuna: da titolare con Ancelotti a esubero con Gattuso

Il messicano sarà il grande escluso di questa sfida

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Questa sera, il Napoli, affronterà il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida tanto attesa in città, ma anche dai giocatori partenopei, i quali, non vedono l’ora di affrontare i campioni blaugrana.



Da tenere d’occhio soprattutto Lionel Messi, il numero 10 dei catalani. Considerato da Gennaro Gattuso il migliore in circolazione, l’argentino è il pericolo numero uno. Si dovrà fare una prestazione di squadra, di sacrificio secondo il tecnico dei partenopei.



L’allenatore calabrese però, è dispiaciuto di lasciare qualcuno in tribuna tra i 21 convocati e secondo quanto rivela il Corriere del Mezzogiorno, uno di questi tre che non si siederanno nemmeno in panchina, è Hirving Lozano.



Il messicano è il flop di questa annata. Pagato più di 40 milioni di euro, non ha dimostrato tutto il suo talento, nonostante, nelle gerarchie di Carlo Ancelotti, era uno dei “titolari”.



Da protagonista in Champions League con l’ex mister di Reggiolo all’escluso di lusso con Gattuso, il quale, ha spiegato i motivi delle ultime esclusioni del messicano nella conferenza stampa di ieri: “In questo momento, cerco altre caratteristiche”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI