Hamsik su Napoli Barcellona: “Ho grandi aspettative, il Barcellona concede molto, abbiamo delle possibilità”

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto quotidiano spagnolo Marca, ha intervistato Marek Hamsik in vista della sfida tra Napoli e Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Coronavirus? A gennaio non era così grave la situazione, si dovrà attendere il naturale processo della malattia. Non sappiamo quando ripartirà il campionato. Bisogna rassicurare tutti. Stiamo aspettando tutti la partita di stasera, il Barcellona non si affronta tutti i giorni. Il San Paolo sarà pieno, voglio vedere come risponderà il Napoli. Ho grandi aspettative per la partita di stasera, la vedrò tranquillo con un buon bicchiere di vino”.

“In Cina non mi è possibile seguire tutte le partite del Napoli, ma in Europa non me ne perdo una. Con Gattuso siamo migliorati molto, la squadra è più compatta. Vedremo se riusciremo a mettere in difficolta il Barcellona. Il Napoli sta passando un anno difficile, ma ora si è svegliato: dobbiamo andare in Europa”.

“Eliminare il Barcellona sarebbe una specie di miracolo, ma al San Paolo è difficile per tutti: ha perso anche il Liverpool. Per battere il Barcellona non devi avere paura di aggredirli, in difesa concedono molto. Vista la condizione attuale, se Messi sarà al cento per cento, sarà impossibile battere il Barcellona. Nel calcio però nulla è impossibile, se il Napoli riuscirà ad annullare Leo, può farcela”.

“Dries a breve supererà il mio record di gol, mi congratulo con lui. Io sono orgoglioso di aver superato il record di Maradona, ora tocca a Mertens superare il mio. Insigne è il grande capitano ora, sostiene la città ed i tifosi completamente. Fabian Ruiz è un grande talento, ha un grandissimo futuro, è un giocatore fisso della nazionale spagnola. Sono felice di aver ritrovato Benitez, avevo già trascorso due anni con lui a Napoli: è un maestro di calcio”.

