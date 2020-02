UFFICIALE – “Napoletani Coronavirus”, multa di 10mila euro per i cori dei tifosi del Brescia

News Calcio Napoli, le decisioni del giudice sportivo dopo la 25esima giornata di Serie A

NEWS CALCIO NAPOLI – Il Giudice Sportivo della Serie A ha ufficializzato le sanzioni dopo la 25esima giornata di campionato. Dopo i cori beceri uditi al Rigamonti durante l’ultima partita giocata dal Napoli contro il Brescia, è stata comminata una multa al club lombardo di 10mila euro.

Di seguito il comunicato:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata, quanto al primo pro-filo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata”.

Cinque i giocatori squalificati per un turno. Si tratta di: Dalbert della Fiorentina, Mancini della Roma, Mateju del Brescia, Mbaye del Bologna e Strefezza della SPAL.

