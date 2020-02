Alemao dice no ai paragoni: “Maradona ha vinto un Mondiale da solo, Messi no!”

“Diego è stato un genio e ha fatto molto di più anche in nazionale”

Alemao, ex centrocampista del Napoli e compagno di squadra di Diego Armando Maradona, non ci sta.



Il brasiliano, intervenuto ai microfoni di Radio Marca, ha negato ogni tipo di paragone tra il Pibe de Oro e Lionel Messi, il quale, stasera affronterà il Napoli allo stadio San Paolo, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.



Ecco le sue parole:



“Maradona era un genio, è difficile da raccontare, ha vinto da solo un Mondiale. Messi è un fenomeno, ma Diego è stato un genio, ha fatto molto di più anche in Nazionale e questo deve essere preso in considerazione nel confronto. Messi ha una squadra che gioca per lui e lo dimostra quando gioca in Nazionale.”



