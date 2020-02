Insigne a SKY: ” Vorrei scambiare la maglia con Messi. I fischi? I tifosi si aspettano tanto da me”

Lorenzo Insigne a Sky presenta Napoli-Barcellona

Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport subito dopo la conferenza stampa di Napoli-Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ha ragione a volte mi lascio andare perché ci tengo a far vincere il Napoli. Essere capitano non vuol dire urlare contro i compagni, ma incitare la squadra anche solo con lo sguardo. Barcellona? Dobbiamo preparare bene questa gara come facciamo contro il Liverpool. Il ritorno in Spagna sarà difficile, poi loro qui a fare una grande partita”.

“Speriamo di sfruttare al meglio le occasioni che ci concederanno. Messi? Dopo Maradona è il giocatore più forte, è normale che i tifosi del Napoli lo cerchino, basta che domani facciano il tifo per noi. Tutti vorrebbero avere l’onore di scambiare la maglia con lui, spero ci sia quest’opportunità. Domani ci saranno tanti tifosi e noi proveremo a fare del nostro melio per farci incitare”.

“Messi o Ronaldo? Per me Messi è più forte, sono felice dei vederlo da vicino. I fischi per me? Non so nemmeno io come sia capitato, i tifosi si aspettano tanto da me. Sono sereno e ci sta che puoi essere fischiato quando giochi male. Sto cercando di fare del mio meglio per aiutare i compagni”.