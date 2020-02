Gattuso scarica Lozano: “Deve lavorare, al momento cerco altre caratteristiche”

Gattuso parla del momento di Lozano

Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa di Napoli-Barcellona, ha parlato anche dello scarso utilizzo nel corso della sua gestione di Hirving Lozano. In estate il Napoli ha pagato 50 milioni di euro il tesserino del messicano che oggi sembra essere ai margini del progetto azzurro:

IN COSA DEVE MIGLIORARE LOZANO?

“Sto facendo delle scelte, ora deve lavorare per farsi trovare pronto, anche altri giocatori importantissimi non stanno giocando. Oggi faccio delle scelte, cerco altre caratteristiche ed ora non trova spazio“.