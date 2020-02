SKY – Gattuso ha fiducia in Elmas, non sarà titolare contro il Barcellona ma sarà il primo cambio

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eljif Elmas non dovrebbe partire titolare nella sfida di domani sera tra Napoli e Barcellona.

Il macedone gode di molta fiducia da parte di Rino Gattuso, che più volte ne ha tessuto le lodi. Elmas sarà quindi probabilmente il primo cambio, vista anche la sua grande duttilità. L’ex Fenerbahce è infatti utile sia come mezz’ala, sia come esterno alto. Il suo ruolo in campo ovviamente dipenderà dalla situazione in cui sarà il match.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI