Canale 21 – I pronostici degli opinionisti: Di Marzio e Rambaudi ottimisti, controcorrente Fedele

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, Ivan Zazzaroni ha chiesto agli opinionisti un pronostico su Napoli Barcellona. Lo studio si è ovviamente diviso tra ottimisti e pessimisti. Senza dubbio ottimisti Gianni Di Marzio, che ha pronosticato un 2-1 per il Napoli, e Roberto Rambaudi che ha previsto addirittura un 2-0. Pessimista invece Enrico Fedele, che ha pronosticato la sconfitta del Napoli per 1-2. Hanno invece pronosticato un pareggio Ciccio Marolda e Nando Orsi.

