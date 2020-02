De Jong sicuro: “Napoli ottima squadra nonostante il campionato deludente, sarà una gara fantastica. Su Messi…”

Ultimissime calcio Napoli, l’intervista di De Jong del Barcellona in vista del match di Champions League

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Il centrocampista del Barcellona, Frenkie De Jong, ha parlato ai microfoni dell’Uefa della sfida con il Napoli e di Leo Messi. Ecco quanto evidenziato:

“Non ho mai giocato allo Stadio San Paolo, ma il Napoli è un’ottima squadra. Abbiamo giocato contro di loro in precampionato, ma non significa molto. Il Napoli ha molta qualità, anche se in questa stagione ha avuto risultati piuttosto deludenti in Serie A.

Hanno fatto bene in Champions League, ad esempio contro il Liverpool. Il Napoli è una squadra molto forte e speriamo che questa sia una partita fantastica per noi. Nella fase a gironi hai sei partite, quindi se ne perdi una o hai una brutta giornata, puoi comunque riuscire a qualificarti. È molto più difficile nelle fasi a eliminazione diretta. Lì restano solo le squadre migliori.

Messi? Quando ho iniziato ad allenarmi con lui era strano, perché quando avevo 12 anni, ancora alle superiori, guardavo molto il calcio. Era già il migliore al mondo. All’epoca aveva vinto il Pallone d’Oro, quindi ero un fan”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI