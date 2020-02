Younes rompe il silenzio: “Resterò al Napoli e darò tutto me stesso durante gli allenamenti”

Younes ha evidenziato quale sarà il suo futuro lasciando un messaggio ai tifosi del Napoli sul suo profilo Instagram

Amin Younes ha rotto il silenzio e ha postato un messaggio molto significativo sul suo profilo ufficiale Instagram. Ecco le parole del calciatore tedesco:

“Sì, ci sono state trattative con altre squadre. Ci sono stati degli interessati sia dal nostro paese che dall’estero, ma non volevo cambiare solo per essere spostato e costringere il cambiamento a tutti i costi. E chiaramente i club hanno aspettative diverse, sulle quali io non posso influire. Per questo resterò al Napoli, continuerò a credere in me stesso e farò di tutto durante gli allenamenti per poter ritornare a essere un’alternativa per il mio allenatore.

Grazie a tutti i fan del Napoli che ogni volta mi dimostrano quanto sia particolare questa città e le persone qui!”

IL POST INSTAGRAM: